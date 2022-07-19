На выезде из Калининградской области в Литву скопились 340 фур

Уже больше недели на границе Калининградской области с Литвой очередь из грузовиков насчитывает больше 300 машин. По данным региональной таможни, утром во вторник, 19 июля, выезда в Чернышевском ожидали 340 фур, въезда в область – 10.

За сутки сотрудники таможенных постов, расположенных в автомобильных пунктах пропуска, оформили 294 единицы грузового и 234 – легкового транспорта, направлявшегося в Республику Польша и Литовскую Республику. На территорию Калининградской области в этот период прибыло 256 грузовых и 307 легковых автомобилей.

Через таможенный пост МАПП «Чернышевское» за сутки проследовало в направлении Литвы 240 большегрузов, на территорию РФ – 238 машин.