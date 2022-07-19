В Калининграде отремонтируют часть Фестивальной аллеи, там запретят парковаться

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Часть Фестивальной аллеи напротив «Британники» планируют отремонтировать. Об этом сказала глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

- Там проблемная зона. Там прерывается пешеходное движение, машины паркуются одна на другой, их ставят на то, что когда-то было зеленой зоной, на трамвайных путях там лужи. Там мы обустроим тротуар и сделаем одностороннее движение с невозможностью парковки. По-другому никак, - сказала Елена Дятлова.

По ее словам, эту часть Фестивальной аллеи приведут в порядок в нынешнем году.