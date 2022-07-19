Авиамоделист из Калининграда выиграл первенство России

. Фото: министерство спорта Калининградской области

Чемпионат и первенство России по авиамодельному спорту провели в Пензенской области на аэродроме в окрестностях села Большой Вьяс в 80 километрах от Пензы.

В классе радиоуправляемых моделей - копий самолетов F-4C - победу одержал калининградец Александр Листопад.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, наш земляк опередил на пьедестале почета сверстников из Москвы и Пензы.

Вес радиоуправляемого самолета, с которым выступал калининградец, составил пять кг, размах крыльев - 180 см, скорость полета - до 90 км/ч, винт вращает двигатель внутреннего сгорания.