В Зеленоградске по камерам видеонаблюдения отследили вора, который залез в жилой дом

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Зеленоградске за порядком пристально следят с помощью камер «Безопасного города». За две недели июля операторы системы наблюдения зафиксировали 4 нарушения общественного порядка и 6 раз помогли полиции в раскрытии преступлений.

Так, благодаря камерам удалось установить личность злоумышленника, проникшего в жилой дом и совершившего кражу денег. Преступник был задержан в Калининграде.

Также зафиксированы два случая кражи велосипедов.

Кроме того, как сообщает администрация Зеленоградска, камеры следят за неправильно припаркованными автомобилями и отдыхающими, которые выпивают на улице алкоголь: здесь три человека были привлечены к административной ответственности.