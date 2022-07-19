Барк «Седов» примет участие в параде на День ВМФ в Кронштадте

. Фото: пресс-служба БГАРФ.

Калининградский парусник «Седов» прибыл в Кронштадт и занял позицию для участия в параде в честь Дня ВМФ на рейде Кронштадта.

Об этом сообщает пресс-служба БГАРФ.

«Участие в параде на День ВМФ для барка «Седов» вполне символично, поскольку с конца 50-х и до середины 60-х годов парусник был экспедиционно-океанографическим судном ВМФ СССР. В его трюмах размещали научное оборудование и лаборатории, а также жилые помещения и кладовые. К моменту окончания работы в составе ВМФ СССР барк «Седов» прошел более 250 тысяч морских миль. Родным причалом судна в те годы был Балтийск», - отметили в БГАРФ.

Напомним, 5 июня парусник вышел во второй учебный рейс навигации-2022.

Завершится рейс в августе.