За неделю специалисты Калининградской межобластной ветлаборатории выявили 7 случаев обнаружения карантинных объектов

Красная померанцевая щитовка обнаружена на грейпфрутах, прибывших из ЮАР. Белая ржавчина хризантем обнаружена в срезке хризантем, прибывших из Нидерландов. Калифорнийская щитовка обнаружена на нектаринах и сливах из Сербии.

При обследовании территории Калининградской области в рамках государственного задания инспекторами управления Россельхознадзора по Калининградской области был отобран 51 образец, это феромонные ловушки на карантинных вредителей, вегетирующие растения. В результате лабораторных исследований испытательной лабораторией учреждения был обнаружен карантинный объект при обследовании земельного участка – повилики. В остальной импортной подкарантинной продукции, поступившей за прошедшие дни в Калининградскую область, карантинные объекты не обнаружены.

Все пробы подкарантинной продукции предоставлены специалистами Россельхознадзора.