Специалисты Калининградской межобластной ветеринарной лаборатории выявили 2 случая обнаружения карантинных объектов

Ямчатая ипомея обнаружена в соевых бобах, прибывших из Бразилии. Это однолетнее травянистое растение. В зависимости от условий произрастания одно растение может продуцировать до 15 тысяч семян, которые сохраняют длительную жизнеспособность при нахождении их в почве. Основными местами обитания сорняка являются земли с нарушенным растительным покровом: обочины дорог, приусадебные участки, пустыри и т.д. Ипомея засоряет все сельскохозяйственные угодья, особенно посевы хлопчатника и сои. Она обвивается вокруг соседних растений, используя их в качестве опоры, а поскольку растет она гораздо быстрее, то очень быстро заглушает другие растения и тормозит их рост.

Калифорнийская щитовка обнаружена на нектаринах из Турции. Она повреждает около 270 видов растений: яблони, груши, персики, сливы, айву, красную и черную смородину, малину, ежевику, березу, боярышник, шиповник, сирень, клен и другие. Калифорнийская щитовка способна переносить значительные колебания температуры: от - 50 до +45С.

Поселяется значительными колониями на ветвях, листьях и плодах, истощает деревья, вызывает растрескивание и отмирание коры, преждевременное опадание листьев, засыхание побегов, деформацию плодов. В остальной импортной подкарантинной продукции, поступившей за прошедшие дни в Калининградскую область, карантинные объекты не обнаружены. Все пробы предоставлены специалистами управления Россельхознадзора по Калининградской области.