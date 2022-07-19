В празднике в честь Дня ВМФ будут задействованы 16 самолетов и вертолетов морской авиации Балтфлота

На 20 и 22 июля запланированы тренировочные полеты над акваторией Калининградского морского канала. Фото: пресс-служба Балтфлота

В воздушной части военно-спортивного праздника в честь Дня военно-морского флота России, который пройдет в Балтийске 31 июля, запланировано участие 16 самолетов и вертолетов авиасоединения морской авиации Балтийского флота. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

- Планируется, что над акваторией Калининградского морского канала в едином воздушном строю пролетят 14 самолетов и вертолетов – истребители Су-27П и новейшие многоцелевые истребители Су-30СМ2, фронтовые бомбардировщики Су-24М, ударные и транспортно-боевые вертолеты Ми-24 и Ми-8, корабельные противолодочные и поисково-спасательные вертолеты Ка-27 и КА-27ПС. Кроме этого, два противолодочных вертолета Ка-27 будут задействованы в эпизоде «Поиск и уничтожение подводной лодки противолодочным кораблем", - пояснили в пресс-службе.

Подготовка к параду у летчиков, которые будут взлетать с трех аэродромов Калининградской области, уже началась.

- 20 и 22 июля планируются тренировочные полеты над акваторией Калининградского морского канала, - уточнили в ведомстве.