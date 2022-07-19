В Калининградской области через три года почти все угольные котельные переведут на газ

Максим Федосеев заверил губернатора: все проекты завершим в срок! Фото: Правительство Калининградской области

Во вторник, 19 июля, директор муниципального предприятия «Калининградтеплосеть» Максим Федосеев пообещал губернатору Антону Алиханову, что к 2025 году почти все угольные котельные в областном центре станут газовыми. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- За счет областного и регионального бюджетов мы проводим программу закрытия угольных и жидкотопливных котельных. Сейчас их у нас 36. К середине 2025 года мы планируем 90 процентов потребителей, которые получают тепло от этих котельных, перевести на газовое отопление или на теплоцентраль, - сказал Федосеев.

Также руководитель предприятия оценил подготовку к предстоящему отопительному сезону.

- В целом тепловая инфраструктура города готовится к зиме в штатном режиме. Несмотря на логистические сложности, работы идут согласно плану, без задержек. На сегодняшний день более 50 процентов мероприятий завершены. В отопительный сезон мы войдем без срывов, в этом нет никаких сомнений, – заверил Федосеев.