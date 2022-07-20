В Калининграде для двух объектов культурного наследия разработаны проекты охранных зон

Для перголы в Центральном парке определена охранная зона. Фото: Яндекс

В Калининграде на сегодня 141 объект культурного наследия муниципального значения. В соответствии с федеральным законом для сохранности каждого должна быть установлена охранная зона. Если проект такой зоны отсутствует, тогда в защитной зоне объекта культурного наследия запрещается любое строительство. Об этом сообщает пресс-служба администрации Калининграда.

- Такой запрет ограничивает возможность использования территорий, прилегающих к памятникам, в том числе для объектов социальной инфраструктуры, - уточнили в администрации.

В этом году по программе «Сохранение и развитие культуры в городском округе «Город Калининград» идет разработка 11 проектов зон охраны для местных памятников. Все контракты заключены.

- Два проекта охранных зон уже готовы: для перголы, посвященной королеве Луизе, в Центральном парке культуры и отдыха и для здания элеватора на Правой набережной, - пояснили в пресс-службе.

В ближайшие два года муниципалитет должен будет разработать проекты зон охраны еще для 40 объектов культурного наследия. Их установление позволит снять ограничения по хозяйственной деятельности с территории площадью 118 га.

Работа по всем объектам должна быть завершена до 1 января 2025 года.