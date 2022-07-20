В Калининграде третьи сутки разыскивается 15-летний подросток

Дмитрий Понамарев по неизвестной причине ушел из дома в воскресенье, 17 июля.
Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
В Калининграде разыскивается 15-летний Дмитрий Понамарев. Об этом сообщает региональное УМВД.
- Дмитрий Понамарев ушел из дома по улице Тихорецкой в Калининграде 17 июля и до настоящего времени не вернулся, - отметили в полиции.
Приметы: на вид 15-16 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, короткие волосы русого цвета.
Одет: серые джинсы, белая футболка, черные кроссовки, кофта серого цвета с капюшоном.
Если вам что-либо известно о местонахождении Дмитрия, полиция просит сообщить об этом по телефонам ОМВД России по Московскому району Калининграда:
552-487,
552-402,
552-403,
02.