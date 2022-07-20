На Куршской косе проходят тренировочные полеты самолета-амфибии

На Куршской косе готовятся к запуску авиатуризма. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

Во вторник, 19 июля, в национальном парке «Куршская коса» прошли тренировочные полеты самолета-амфибии. Об этом сообщает телеграм-канал нацпарка «Куршская коса».

- Прорабатываем возможность воздушных прогулок над Куршской косой, - прокомментировали в администрации парка.

Ранее директор национального парка «Куршская коса» Анатолий Калина рассказывал о планах развивать воздушный туризм.

- Мы планируем развивать водный и воздушный туризм. Если нам удастся согласовать полеты над косой и Куршским заливом, у туристов появится возможность обозревать Куршскую косу с борта небольшого самолета-амфибии, - сказал Анатолий Калина.

Правда, в упомянутом выше телеграм-канале мнения подписчиков разделились. Одни считают, что такие полеты будут пугать птиц и животных, другие ждут с нетерпением, когда можно будет полетать над Куршской косой.