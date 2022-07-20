Очередь на границе Калининградской области и Литвы выросла до 360 фур

Ситуация на российско-литовской границе продолжает ухудшаться. По данным областной таможни, по состоянию на 9.00 среды, 20 июля, выезда в Литву в Чернышевском ожидали 360 грузовиков. Накануне вереница насчитывала 340 машин, неделю назад (в прошлую среду) было 330 фур.

За последние сутки сотрудники пункта пропуска в Чернышевском оформили 186 большегрузов, следовавших в Литовскую Республику, и 184 транспортных средства, прибывших на территорию Калининградской области.

Очередь на въезд в регион составляет всего 20 машин.