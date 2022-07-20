Пассажиропоток на международных рейсах аэропорта Калининграда вырос на 62%

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С января по июнь 2022 года международными рейсами в аэропорту «Храброво» воспользовались 29 378 человек. Как сообщает пресс-служба воздушной гавани, основные направления – регулярные рейсы в Минск и чартерные рейсы в Анталью (Турция). В июне 2022 года за границу слетали 11 078 пассажиров. Рост относительно июня прошлого года составил 27,5%.

На внутренних авиалиниях за 6 месяцев 2022 года калининградский аэропорт обслужил 1 483 507 пассажиров, что на 8,8% меньше, чем за первое полугодие 2021 года.