Калининградец забил человека до смерти за 4,5 тысячи рублей

В своей биографии 41-летний калининградец уже имел судимость за избиение человека до смерти. Но, видимо, зона ничему не научила: в марте прошлого года пьяный уголовник решил заступиться за свою сожительницу, которая утверждала, что некий 34-летний горожанин украл у нее 4,5 тысячи рублей.

Пара отправилась на улицу Машиностроительную, где проживал предполагаемый вор, и устроила самосуд. Нанесенных 11 ударов тренированными кулаками бывшего спортивного единоборца хватило, чтобы отправить хозяина жилища в глубокий нокдаун. После чего победитель удалился с поля неравного боя, по-прежнему сопровождаемый восхищенной его мужеством подругой. Развивая успех, в тот же день, встретив на улице уже избитого им беднягу, супербоец вновь отвесил ему несколько тумаков. В результате потерпевший оказался в больнице, где и скончался через неделю.

Подозреваемого вычислили быстро, инкриминировав ему хорошо знакомую статью 111 УК РФ в ее части 4.

- На первоначальной стадии следствия гражданин вину в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, признал в полном объеме, но впоследствии от первоначальных показаний отказался и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей, - рассказала официальный представитель регионального управления СКР Наталья Гацко.

Однако расчет на снисхождение общественности не оправдался. Изучив собранные следственным отделом по Московскому району Калининграда УСКР доказательства, присяжные единогласно признали их достаточными для вынесения обвинительного вердикта. Теперь дело за Московским райсудом, который должен будет определить, сколько лет за решеткой на этот раз надлежит провести подсудимому, на совести которого жизни уже двух человек.