В Гвардейске построят уникальный для России коттеджный поселок

. Фото: minstroyrf.gov.ru

Комплекс из 29 домов появится на незастроенной территории в границах улицы Тельмана – улицы Каштановой в Гвардейске. Как сообщает пресс-служба Минстроя РФ, это первый в нашей стране проект индивидуального жилищного строительства с использованием механизма комплексного развития территорий

Общая площадь участка составляет 2,48 га. Планируемая плотность жилой застройки должна составить 4800 кв. м на один га. Кроме коттеджей там появятся площадки для занятия спортом, парк, бульвар и транспортная инфраструктура.

Проект планируют реализовать до конца 2029 года.