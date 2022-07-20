Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 июля 2022 9:57

В Гвардейске построят уникальный для России коттеджный поселок

Будет использован механизм комплексного развития территорий
Николай Литвинов
.

.

Фото: minstroyrf.gov.ru

Комплекс из 29 домов появится на незастроенной территории в границах улицы Тельмана – улицы Каштановой в Гвардейске. Как сообщает пресс-служба Минстроя РФ, это первый в нашей стране проект индивидуального жилищного строительства с использованием механизма комплексного развития территорий

Общая площадь участка составляет 2,48 га. Планируемая плотность жилой застройки должна составить 4800 кв. м на один га. Кроме коттеджей там появятся площадки для занятия спортом, парк, бульвар и транспортная инфраструктура.

Проект планируют реализовать до конца 2029 года.