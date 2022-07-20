Эксперты рассказали, где в Калининградской области сейчас проще всего найти работу

В Калининградской области снизилась конкуренция за рабочие места среди соискателей. Как сообщает пресс-служба платформы hh.ru, если в мае на одну вакансию приходилось почти 7 активных резюме, то сейчас – 5,5.

Проще всего трудоустроиться в профессиональных сферах:

- «Консультирование» (0,2 резюме на одну вакансию);

- «Домашний персонал» (0,3);

- «Медицина, фармацевтика» (0,8);

- «Добыча сырья» (1,4);

- «Спортклубы, салоны красоты» (1,5);

- «Рабочий персонал» (1,9);

- «Строительство, недвижимость» (2,2);

- «Банки, лизинг» (2,2).

Кроме того, довольно простым процесс трудоустройства будет и в сферах «Продажи» (2,4), «Туризм, рестораны, гостиницы» (2,5), «Искусство, масс-медиа» (3,1), «Производство» (3,5), «Закупки» (3,7).

- Оптимальным для рынка труда показателем конкуренции за рабочие места считается 5-6 активных резюме на вакансию. В такой ситуации у работодателя есть достаточный выбор, а соискатель не испытывает трудностей с вариантами трудоустройства. Когда уровень конкуренции превышает 7 резюме на вакансию, поиск работы усложняется, зато компании могут быстрее закрывать вакансии. Когда уровень конкуренции ниже трех резюме на вакансию, соискатели имеют множество вариантов для трудоустройства, а вот работодатели переживают кадровый дефицит, – поясняет руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад Мария Бузунова.

Для сравнения: в целом по России на одну вакансию приходится 5,3 резюме, в других регионах СЗФО – 5,8.