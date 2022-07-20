В Багратионовском районе 19-летняя девушка опрокинулась на квадроцикле

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

ДТП произошло в пятом часу вечера во вторник, 19 июля, в поселке Гвардейское Багратионовского района. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, 19-летняя девушка ехала на квадроцикле MOTO-QUAD в направлении улицы Заречной. В районе дома № 12 по улице Цветочной на правостороннем закруглении дороги она не справилась с управлением. Квадроцикл опрокинулся. Девушка получила травмы.

В полиции уточнили, что прав на управление квадроциклом пострадавшая не имела. Поскольку квадроциклы относятся к разновидности мототракторов, на них нужно получать специальные права тракториста-машиниста.