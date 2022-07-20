Жители Московского района Калининграда смогут бесплатно сдать анализы и посетить врачей в мобильном комплексе

. Фото: Правительство Калининградской области

Передвижной комплекс начал свою работу на парковке возле супермаркета «Виктория» (бульвар Л. Шевцовой).Как сообщает пресс-служба правительства области, пациентами мобильного центра могут стать только калининградцы, прикрепленные к поликлинике Центральной городской клинической больницы.

В передвижном медцентре проводится забор крови на общий анализ, у мужчин – кровь на простатический специфический антиген (ПСА). Также здесь можно пройти флюорографию, маммографию, УЗ-диагностику органов брюшной полости, малого таза, щитовидной железы. Прием ведут терапевт, кардиолог, невролог, эндокринолог, офтальмолог, гинеколог (расписание приема и проведения исследований необходимо уточнять непосредственно в мобильном центре).

Акция продлится до 29 июля включительно, выходные дни – суббота-воскресенье. Время работы комплекса – с 9 до 15 часов.