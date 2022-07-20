За сутки в Калининградской области произошли два наезда на придорожные деревья

Первое ДТП произошло в 11 часов утра вторника на автодороге Гусев - Ольховатка - граница с Республикой Польша. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, «Ауди 100» под управлением 66-летнего водителя двигался со стороны в сторону Гусева и совершил наезд на дерево.

Вторая авария случилась в Багратионовском районе. В 14 часов 46 минут со стороны поселка Корнево в направлении поселка Пограничного двигался «Рено» под управлением 40-летней женщины. На левостороннем закруглении дороги, со слов водителя, на проезжую часть выбежала собака. Попытка объехать ее закончилась столкновением с деревом.

В результате ДТП оба водителя получили травмы.