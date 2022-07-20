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Происшествия20 июля 2022 11:33

В Калининграде 22-летняя девушка за рулем «Лексуса» устроила тройное ДТП

Есть пострадавшая
Николай Литвинов
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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Авария произошла в третьем часу дня во вторник, 20 июля. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, «Лексус» под управлением 22-летней девушки двигался по Советскому проспекту со стороны улицы Чекистов в направлении Яналова.

Из-за несоблюдения безопасной дистанции произошло столкновение с автомобилем «Чери» под управлением 66-летнего водителя. От удара китайскую машину отбросило на «Ниссан», за рулем которого также находилась 22-летняя девушка. В результате ДТП травмы получила 67-летняя пассажирка «Чери».

Полицейским виновница аварии сообщила, что не учла интенсивность движения.