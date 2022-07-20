Из-за жары 21 и 22 июля из Калининграда пустят дополнительные поезда к морю

. Фото: Правительство Калининградской области

Синоптики прогнозируют в Калининградской области два жарких дня, когда температура воздуха подберется к отметке +30 градусов. В связи с этим на зеленоградском и светлогорском направлениях в четверг и пятницу, 21 и 22 июля, назначены дополнительные «Ласточки».

Как сообщает пресс-служба КЖД, дополнительные поезда будут отправляться:

- с Южного вокзала в Зеленоградск в 9.38 и 20.59;

- из Зеленоградска в Калининград в 10.30 и 21.55;

...

- с Южного вокзала в Светлогорск в 20.22;

- из Светлогорска в Калининград в 20.36 и 21.43.