Власти до сих пор не определились, что делать с историческим двухъярусным мостом в Калининграде

. Фото: Александр КАТЕРУША

Власти региона не определились, что делать с историческим двухъярусным мостом в Калининграде, с двух сторон от которого идет строительство новых путепроводов.

Как сказал в среду, 20 июля, заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов, окончательного решения по мосту нет.

- Мост принадлежит не городу, а РЖД. Сейчас обсуждаются вопросы о возможной передаче моста и о состоянии моста. Сложностей здесь много. Оставлять мост в опущенном состоянии невозможно, потому что он будет мешать судоходству – все новые мосты совершенно новых габаритов. А содержать старый мост и его механизмы, которые бы позволяли его разводить, в исправности - это затратно и сложно, - сказал Александр Рольбинов.

Он отметил, что исторический двухъярусный мост находится в аварийном состоянии.

- Мы можем его центральный пролет поднять, но здесь должны быть проектные решения, потому что есть ветровые нагрузки и усталость материалов. Важно, чтобы мост потом просто не рухнул. Или же этот пролет демонтировать. Это такая вещь небезопасная. Нужно, чтобы специалисты эти вопросы дополнительно изучили. Пока четко судьба моста непонятна, - заключил Александр Рольбинов.