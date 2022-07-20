Остатки каких-то склянок: Что нашли археологи на месте строительства мостов через Преголю

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде полным ходом идет строительство двух новых мостов через Преголю: автомобильного и железнодорожного. На месте работали археологи, проводили раскопки. Об этом рассказал замдиректора компании «Бамтоннельстрой-Мост» Алексей Мельниченко.

- Калининградский проект уникальный. Мы выполняем большой объем археологических раскопок. На правом берегу реки за опорой № 1 автодорожного моста находили остатки каких-то склянок, кувшинов. Это все зачищали, изучали, передавали, забирали археологи, - говорит Алексей Мельниченко. - На левом берегу Преголи за опорой № 8 автодорожного моста обнаружили железобетонное сооружение круглой формы. Как пояснили, оно было выполнено для разворота железнодорожных составов. Попадается, кроме того, кирпичная кладка.

По словам замруководителя предприятия, «каких-то весомых и значимых археологических находок» на месте строительства двух мостов не обнаружено.