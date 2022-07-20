В озере Лангер в Багратионовске обнаружены кишечные палочки

Купание в озере Лангер опасно для здоровья. Фото: Александр Подгорчук

Вода в озере Лангер под Багратионовском не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Калининградской области.

- Пробы воды из озера Лангер были отобраны и исследованы в лаборатории в рамках социально-гигиенического мониторинга. В воде установлено превышение содержания кишечной палочки, колиформных бактерий и примесей органических веществ, - говорится в отчете.

В ведомстве разъяснили, чем опасны «находки» для человека. К примеру, «кишечная палочка в воде может нанести вред здоровью: от расстройства желудка до тяжелых воспалений и поражений внутренних органов. При попадании в организм зараза может провоцировать: кишечные инфекции (чаще всего проявляющиеся в виде диареи, тошноты, рвоты и т. п.), воспаления мочевыводящих путей и половых органов».

Сообщается также, что в адрес администрации Багратионовска направлено предложение о запрете купания в этом озере.