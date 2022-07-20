В Центре женского здоровья в Калининграде все больше работают с пациентками по направлениям

В Центре женского здоровья помогают пациенткам с непростыми случаями онкозаболеваний. Фото: Правительство Калининградской области

Заведующая Центром женского здоровья Калининградской областной клинической больницы Ирина Зубарева в эфире Радио «Комсомольская правда» - Калининград» рассказала об оказании помощи пациенткам и прокомментировала жалобы горожанок на сложности при записи на обследование.

- Вопрос записи в Центр женского здоровья для нас насущный, - призналась Ирина Зубарева. - Наша организация достаточно маленькая, работают врачи-онкологи, и перед нами не стоит задача обследовать все население области, мы даже физически этого сделать не можем. В последнее время мы работаем с пациентками, которые к нам направляются, которые уже прошли первичный этап обследования в женских консультациях по месту жительства: цитологическое исследование, исследование на наличие вируса папилломы человека, УЗИ и маммографию. И уже при наличии отклонений, подозрений на что-то пациентки собираются у нас здесь. Наверное, это и правильно. К нам должны приходить пациентки, которые нуждаются в более серьезных исследованиях, кто нацелен на уточнение диагноза, на выяснение глубины патологии. А обычное, стандартное обследование возможно, доступно в женской консультации или поликлинике по месту прикрепления.

Ирина Зубарева также поблагодарила пациенток, кто старается ежегодно проходить обследование именно в центре.

- Мы всем пациентам, которым нравится в нашем центре, кто стремится ежегодно обследоваться именно здесь, говорим спасибо. Но стремиться наблюдаться только у нас… Нужно помнить, что Центр женского здоровья не является заменой женской консультации. Поэтому еще раз: правильнее начать с первичного звена, то есть с женской консультации, с врача-гинеколога в районной поликлинике, где абсолютно точно можно пройти стандартное ежегодное обследование. Если врач первичного звена что-то заподозрит, то направит вас в Центр женского здоровья.

Центр женского здоровья на улице Иванникова работает пять лет. Он является структурным подразделением Калининградской областной клинической больницы. За пять лет полный цикл обследований репродуктивной системы (гинекологическое, маммологическое) здесь прошли порядка 70 тысяч жительниц региона. У 531 пациентки из прошедших полное обследование выявлена онкология, еще более 4700 очагов образований молочной железы было обнаружено и направлено на операцию. Кроме того, 672 тяжелых предраковых состояния у женщин пролечены непосредственно в центре.

- При выявлении рака треть случаев запущена! – констатировала Ирина Зубарева во время радиоэфира и напомнила женщинам всех возрастов о ежегодном посещении гинеколога и маммолога.