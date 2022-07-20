Жителя Нестеровского района будут судить за жестокое избиение собаки

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Полиция Нестерова возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с собакой. Инцидент случился в поселке Калинино Нестеровского района. Там песик по имени Бим забежал во двор 49-летнего мужчины. Тот принялся избивать собаку.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, негодяй несколько раз ударил пса ногами и руками. У животного поврежден глаз, собака сейчас находится в тяжелом состоянии.

Живодер оказался неоднократно судимым.