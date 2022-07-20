В Калининграде у пешеходной зоны на Рокоссовского пройдет бесплатная фотовыставка

Одна из работ проекта. Фото: Предоставлено организаторами

В Калининграде на площадке перед входом в медиагруппу «Западная пресса» (ул. Рокоссовского, 16/18) готовятся провести бесплатную выставку фотографий «9 историй». Открытие – в пятницу, 22 июля, в 19.00. Как рассказали организаторы, это истории девяти калининградцев глазами начинающих и профессиональных фотожурналистов.

Экспозиция сформирована по результатам мастерской фотожурналистики с Сергеем Пономаревым (лауреат Пулитцеровской премии за новостную фотографию-2016), состоявшейся в рамках образовательного проекта «Ф/школа» в 2021-м.

«В мастерской фотожурналистики Сергея Пономарева мы нашли участникам героев для съемок, с которыми они познакомились заранее. По задумке мастера каждый фотограф должен был снять за три дня интересную историю-репортаж, что-то вроде «Одного дня Ивана Денисовича», - рассказали организаторы.

На выставке будут представлены по три работы из каждой серии. Остальные фото можно будет посмотреть по QR-коду и послушать голос героя съемок и его рассказ о своей жизни.

В рамках открытия выставки «9 историй» пройдет лекция-дискуссия фотографа Александра Матвеева «Как сфотографировать незнакомого человека».

Выставка работает до 5 августа. Вход свободный.