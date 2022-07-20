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Общество20 июля 2022 17:06

Алиханов: Ожидаем от Литвы фактического снятия санкций по ж/д транзиту на этой неделе

На бумаге санкции сняты, а на деле - нет
Юлия ВАРЫХАНОВА
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Фото: Александр Подгорчук

Власти Калининградской области ожидают решений литовской стороны по железнодорожному транзиту в регион до конца текущей недели. Об этом пишет ТАСС.

На прошлой неделе Еврокомиссия дала разъяснения по транзиту в Калининград, согласно которым снимаются ограничения на транзит по железной дороге при соблюдении контроля за грузами. Однако запрет на транзит товаров по автодорогам остается под запретом.

«Сейчас литовцы должны в соответствии с этим решением принять какие-то свои внутренние регламенты и нормативы. Мы исходим из того, что это должно случиться на этой неделе, - во всяком случае, такая информация проходит в рамках контактов с поверенными в делах по линии МИД [РФ]. Рассчитываем на то, что это произойдет уже в ближайшее время. В противном случае, конечно, это будет такой затяжкой по времени», - цитирует издание слова Алиханова.

Напомним, что губернатор намерен добиваться отмены всех ограничений транзита. В том числе автотранзита.

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