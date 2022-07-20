23 июля в Калининграде и Зеленоградске перекроют дороги

Схема перекрытия дорог в эту субботу. Фото: УГИБДД Калининградской области

В эту субботу, 23 июля, пройдут соревнования по триатлону IRONSTARKALININGRAD 2022. В ГИБДД Калининградской области сообщают об ограничении движения с 6.00 до 16.00 на трассах:

- Приморское полукольцо в направлении Калининград - Светлогорск (подъезды к аэропорту «Храброво», а также подъезд к Светлогорску и Пионерскому не ограничиваются);

- Калининград - Зеленоградск (на участке от Приморского полукольца до перекрестка с круговым движением при въезде в Зеленоградск);

- Сосновка – Куршская коса (от автодороги Калининград - Зеленоградск до Зеленоградск - Морское);

- Зеленоградск – Морское (в районе городской парковки; парковка также будет закрыта);

- Зеленоградск, ул. Тургенева (в направлении Зеленоградск – Калининград);

- Зеленоградск, ул. Окружная (в направлении национальный парк «Куршская коса» - Калининград);

- Зеленоградск, ул. Московская (на участке автомобильной дороги от городского кладбища до национального парка «Куршская коса»);

- Зеленоградск, ул. Подлесная.

Изменения затронут и схемы движения регулярного транспорта. Так, автобусы маршрутов № 114, 114А, 140 Калининград – Зеленоградск проследуют по утвержденному маршруту до пос. Каштановка, далее пос. Низовка - пос. Коврово - пос. Клинцовка - пос. Вишневое - Зеленоградск, ул. Железнодорожная.

Также изменится схема движения автобусов по маршрутам № 593 Калининград – Морское и № 596 Светлогорск – Морское в черте Зеленоградска: они проследуют до Зеленоградска по существующей схеме движения, далее ул. Ткаченко – ул. Саратовская – ул. Октябрьская – ул. Московская; в обратном направлении по следующей схеме движения: с конечного остановочного пункта до Зеленоградска по существующей схеме движения, далее ул. Московская, далее по существующей схеме движения.

ГИБДД просит водителей и пассажиров быть предельно внимательными и учитывать данную информацию при планировании маршрутов передвижения.