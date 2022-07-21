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Общество21 июля 2022 6:40

За сутки в Калининградской области горели автомобиль и автобус

Обошлось без пострадавших
Юлия ВАРЫХАНОВА
За ночь горело два транспортных средства.

За ночь горело два транспортных средства.

Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

Сотрудники МЧС за сутки потушили три техногенных пожара. Горели бытовые отходы в городе Светлом, автомобиль в Калининграде и автобус в Гурьевском районе.

Возгорание моторного отсека у автомобиля «Рендж Ровер Дискавери» произошло на ул. Челнокова в Калининграде. Аналогичное возгорание мотора у автобуса «Мерседес» произошло на улице Центральной в поселке Луговое Гурьевского района. Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным.