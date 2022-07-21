Минстрой: из-за проблем с транзитом стройматериалы в Калининграде могут подорожать на 10-20%

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Стройматериалы в Калининградской области могут подорожать из-за проблем с транзитом через Литву, сообщает РИА Недвижимость.

Напомним, что железнодорожным транспортом в область доставлялось почти 80% металла и металлоконструкций.

«Согласно прогнозу, из-за санкций время доставки товаров может затянуться на два-три месяца, а цена - вырасти не менее чем на 10-20% из-за подорожавшей логистики», - цитирует издание пресс-службу Минстроя.

Продолжение транспортной блокады может найти отражение в реализации проектов как жилищного, так и дорожного и социального строительства, уточнили в ведомстве.

«В настоящее время субъектом совместно с застройщиками ведется постоянная работа по анализу сложившейся ситуации. По результатам проработки вопроса обращения застройщиков будут направлены в адрес Минстроя и рассмотрены в приоритетном порядке», - подытожили в Минстрое.