Очередь на границе Калининградской области и Литвы выросла до 380 фур

. Фото: Александр Подгорчук

Вереница грузовиков, ожидающих выезда из Калининградской области в Литву, продолжает расти. Как сообщает пресс-служба областной таможни, по состоянию на 9.00 четверга, 21 июля, в Чернышевском стояли 380 фур. Это новый максимум в июле.

Вот как менялось количество фур в очереди на выезд в область в течение месяца:

1 июля - 280,

11 июля - 310,

18-19 июля - 340,

20 июля - 360,

21 июля - 380.

За сутки через таможенный пост в сторону Литвы проехали 190 большегрузов, на территорию Калининградской области – 212 машин.