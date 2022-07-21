Очередь на границе Калининградской области и Литвы выросла до 380 фур

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Фото: Александр Подгорчук
Вереница грузовиков, ожидающих выезда из Калининградской области в Литву, продолжает расти. Как сообщает пресс-служба областной таможни, по состоянию на 9.00 четверга, 21 июля, в Чернышевском стояли 380 фур. Это новый максимум в июле.
Вот как менялось количество фур в очереди на выезд в область в течение месяца:
1 июля - 280,
11 июля - 310,
18-19 июля - 340,
20 июля - 360,
21 июля - 380.
За сутки через таможенный пост в сторону Литвы проехали 190 большегрузов, на территорию Калининградской области – 212 машин.