Туристы перелезают через ограду ради фото: На Куршской косе снова вытаптывают Танцующий лес

. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

Национальный парк «Куршская коса» после открытия Танцующего леса, которое случилось 19 июля, вновь столкнулся с нарушениями правил поведения туристами. Как рассказали «Комсомолке», ради фото некоторые посетители перелезают через ограждение, поймав момент, когда вблизи нет государственного инспектора.

«Случаи оформления протоколов за подобные нарушения были - штраф 4 тысячи рублей. Вытоптать зеленый мох в Танцующем лесу очень просто, вокруг самых закрученных сосен он уже вытоптан. Но лес при этом утратит свое очарование, а сосны погибнут», – говорят в нацпарке.

Напомним, одну из главных достопримечательностей Куршской косы закрыли на реконструкцию еще прошлой осенью. С 19 июля работы по реконструкции временно приостановили. Посещать Танцующий лес можно малыми группами.

Протяженность трассы маршрута увеличена до 1,2 км.