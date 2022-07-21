Калининградцы рассказали, на что уходит их зарплата

Исследование среди трудящихся жителей Калининградской области провела платформа hh.ru. Около 60% жителей региона назвали самой большой статьей своих расходов еду. При этом год назад такой ответ дали 66% опрошенных.

На втором месте среди затрат сегодня – аренда жилья или ипотека (35%), на третьем – коммунальные расходы (22%, в 2021 году этот вариант выбрали 31%). Кроме того, 20% респондентов включают в свои основные статьи расходов выплату потребительских кредитов, за год число таких респондентов упало на 5%. Еще 13% отметили одной из ключевых трат расходы на детей, за год доля выросла на 5%. А 11% опрошенных отметили важной частью затрат автомобиль или транспорт.

В целом по сравнению с прошлым годом жители Калининградской области стали больше тратить на лекарства и лечение, досуг и отдых, одежду и обувь и образование.