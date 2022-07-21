Калининградка продает через интернет могильную плиту XIX века

. Фото: с сайта объявлений "Авито".

На сайте с бесплатными объявлениями в Калининграде появилась информация о продаже могильной плиты XIX века. Впрочем, продавщица по имени Виктория обозначила товар как «старый немецкий камень». На камне выбита информация о «любимой жене и маме».

Родилась немка Хенриэтта Зихерт в 1824 году, а умерла в 1883 году.

. Фото: с сайта объявлений "Авито".

За могильный камень с ее захоронения просят 3,5 тысячи рублей.

Ранее «Комсомолка» писала о том, как калининградцу на дачу привезли землю с могильной плитой солдата SS. На граните был упомянут 20-летний гренадер Вернер Нойман. Родился он в 1924 году в Кёнигсберге, а умер в 1944 году в городе Йерихов на Эльбе.

Однако этот могильный камень калининградец не выставил на продажу, а отвез на воинское кладбище на улицу Невского.