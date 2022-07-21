Пожарный из Краснознаменска спас девочку, которая тонула в Шешупе

Скромного героя хотят наградить. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

Эта история произошла 23 июня, а известно стало о ней только сейчас. И то только благодаря письму от родных спасенной девочки, которое они прислали в управление МЧС России по Калининградской области.

Пожарный из Краснознаменска Олег Черняускас в свой выходной день был на рыбалке. У реки Шешупе, на которой он рыбачил, отдыхали местные жители.

Пятнадцатилетнюю девочку стало уносить течением, это заметил спасатель.

«Он не раздумывая бросился в воду, чтобы спасти ребенка, вынес на берег и оказал первую медпомощь - восстановил дыхание. Пока растерянные родители отходили от шока, он вызвал скорую помощь и передал девочку медикам», - рассказали в пресс-службе МЧС.

Интересно, что сам Олег об этом ЧП никому и не рассказал.

Семья девочки просит наградить начальника караула части № 22 по охране Краснознаменского округа Олега Черняускаса.

«За самоотверженные действия, мужество и отвагу, проявленные в условиях, сопряженных с риском для жизни, рассматривается вопрос о награждении Олега ведомственным знаком отличия», - сообщили в МЧС.