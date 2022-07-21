Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Дом. Семья21 июля 2022 13:45

Попугаям дают мороженое, тапиров купают: Как в Калининградском зоопарке спасаются от жары

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
.

.

Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.

В Калининградском зоопарке принимают все меры, чтобы животные не перегревались на солнце и не страдали от жаркой погоды.

«Бизоны, тапиры и попугаи получают свою порцию свежести», - рассказали в пресс-службе зоопарка.

Этим и другим животным предлагают освежающий душ и купания. Попугаев угощают специальным мороженым и дают прохладительные напитки.

Повсеместно создают дополнительные укрытия и места с тенью, где звери могли бы спрятаться от солнца.

Напомним, в Калининграде в течение дня сохраняется жаркая погода. Температура воздуха +32 градуса. Осадков не ожидается.