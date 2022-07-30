Под Калининградом огонь повредил легковой автомобиль

Глубокой ночью 30 июля в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Спортивной в поселке Тимирязево Славского муниципального округа.

К месту происшествия выдвинулся расчет ПСЧ-28 в составе 4 огнеборцев на одной спецмашине. Но по прибытии выяснилось, что делать им уже ничего не надо – возгорание легкового автомобиля обыватели ликвидировали самостоятельно. Обошлось без пострадавших.

Зато с учетом характера полученных транспортным средством повреждений - выгорело лакокрасочное покрытие крыла и водительской двери – думается, тут будет чем заняться экспертам и полиции.