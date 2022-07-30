Калининградским аграриям помогут лизингом

«Всероссийский день поля» уже принес первые плоды. Фото: gov39.ru

В рамках проведения в Калининградской области выставки «Всероссийский день поля-2022» губернатор Антон Алиханов и генеральный директор акционерного общества «Росагролизинг» Павел Косов заключили первое в истории местного агропрома соглашение о сотрудничестве.

- С губернатором мы обсудили ряд направлений для совместного развития: например, сотрудничество с дилерами-агентами, благодаря которым аграрии смогут быстро получать необходимую технику в лизинг, - прокомментировал Косов. - Кроме того, считаю, что наличие региональной господдержки лизинга также является большим подспорьем. Эти меры покрывают 100% затрат на авансовый платеж, что позволяет очень выгодно приобрести технику.

Как добавили в пресс-службе регионального правительства, объединение усилий поможет обеспечить устойчивое развитие производственного потенциала калининградских сельхозтоваропроизводителей, а также повысит их эффективность за счет технической и технологической модернизации.