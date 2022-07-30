В зонах Калининградской области находятся свыше 2,5 тысячи человек

На сегодняшний день в пенитенциарных учреждениях Калининградской области содержатся 2759 подозреваемых, обвиняемых и осужденных граждан. Еще 2655 отбывают наказание, не связанное с лишением свободы, и проходят по учетам в уголовно-исполнительной инспекции. Об этом сообщили на ведомственном совещании в управлении Федеральной службы исполнения наказаний по региону, анализируя оперативно-служебную, финансово-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность в 2022 году.

За минувшие 7 месяцев было перекрыто 17 каналов доставки запрещенных предметов в места лишения свободы. Совместно с подразделениями полиции задержано 7 граждан, пытавшихся доставить на режимную территорию средства мобильной связи и наркотики. Также сотрудниками оперативных отделов УФСИН было оказано содействие правоохранительным органам в раскрытии 113 преступлений.

За отчетный период между учреждениями УФСИН и сторонними организациями было заключено 30 договоров на сумму 83 208 510 рублей, с муниципальными образованиями – 28 государственных контрактов на 31 881 400 рублей. Чтобы осужденным было чем платить по исковым обязательствам, фактически все представители данной категории спецконтингента трудоустроены на производственных участках своих зон.