Калининградцев оштрафовали за фотосессию с голубями

Кому-то и голуби в радость. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Все-таки балтийское взморье – это отнюдь не южный берег Крыма или побережье Краснодарского края. Это в какой-нибудь Анапе праздным курортникам предлагают сфоткаться на пляже в обнимку с обезьянкой. В Светлогорске же предприимчивые молодые люди предлагали гражданам запечатлеть себя с голубями. Чем и привлекли к себе внимание полиции.

Оставим вопрос о санитарии «летающих крыс» (как этих божьих птичек именуют англичане) или о статусе голубей как символа мира. Участковым уполномоченным и сотрудникам патрульно-постовой службы межмуниципального отдела «Светлогорский» не понравилось то, что процесс был поставлен на финансовую основу. Проще говоря, за голубиную фотосессию ее организаторы предлагали заплатить. А это уже статья 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя».

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области, на задержанных составили административные протоколы, и теперь голубятникам грозят штрафы в размере от 500 рублей до 2 тысяч рублей.

Правоохранители обещают продолжить зорко отслеживать любые подобные факты нарушения действующего законодательства.