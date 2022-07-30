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Экономика30 июля 2022 9:42

Калининградцы оказались среди лидеров по строительству домов на севере России

Согласно отчету Федеральной службы госстатистики в нашем регионе за полгода прибавилось почти 700 тысяч квадратных метров жилья
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ

Калининградская область в первом полугодии 2022 года оказалась на третьем месте среди северных регионов в Российской Федерации по объемам построенных жилых домов. Эти данные приводит Росстат в опубликованном отчете о социально-экономическом положении нашей страны.

Общая площадь введенных в эксплуатацию помещений в РФ составила 52 610,9 тыс. кв. м. При этом на севере лидирует Ленинградская область – 2127,2 тыс. кв. м, за ней идет Красноярский край - 711,7 тыс. кв. м, а замыкает тройку лидеров уже край янтарный - 677,8 тыс. кв. м. Ближайший конкурент - Вологодская область - далеко отстала со своими 324,6 тыс. кв. м.

И это у нас еще цемент дорогой!