На улицах Черняховска появились проекционные пешеходные переходы

В Черняховске установили пять проекционных пешеходных переходов.

В отличие от привычных зебр, которые просто наносят краской на дорожное покрытие, новинка имеет специальный лазерный проектор, благодаря которому весь переход начинает светиться. И если обычную зебру можно проглядеть в темноте или в условиях плохой погоды, то такой вариант наверняка вовремя заметит даже самый рассеянный водитель и в дождь, и в снег, и в любое время суток. Причем не только собственно переход, но и идущих по нему пешеходов.

В мэрии Черняховска сообщили, что в ближайшее время шестой проекционный переход появится на пересечении улиц Садовой и Калининградской.