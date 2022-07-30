Калининградец заявил, что ударил женщину ножом по ее просьбе

В ноябре прошлого года 52-летний житель Гвардейска повстречал на улице прекрасную незнакомку. И, недолго думая, предложил ей вместе распить бутылочку водки у него на дому. Дама оказалась лишена глупых предрассудков, и многообещающая вечеринка тет-а-тет состоялась. Однако по ходу застолья что-то пошло не так, и все закончилось тем, что хозяин жилплощади пырнул гостью ножом в живот.

Женщина осталась жива лишь благодаря тому, что скорая приехала быстро, а хирурги хорошо знали свое дело. После медиков за дело взялись правоохранители, которые полученное потерпевшей ранение квалифицировали как тяжкий вред здоровью. И возбудили в отношении поножовщика уголовное дело по 111-й статье УК РФ. Недавно состоялся суд.

- Подсудимый вину в совершении преступления признал частично, пояснив, что удар ножом нанес по просьбе потерпевшей, - проинформировали в Калининградской областной прокуратуре о ходе разбирательства.

Выслушав это удивительное заявление, судья назначил гвардейцу наказание в виде 2,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.