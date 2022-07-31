В Славске ночью сгорел автомобиль

В ночь на воскресенье, 31 июля, пожарные по тревоге выезжали на улицу Ленина в Славске. В 02.34 поступило сообщение о возгорании машины.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, в автомобиле выгорел салон и заднее левое колесо.

О пострадавших не сообщается. В ликвидации пожара участвовал расчет местной пожарно-спасательной части в составе 4 человек и 1 единицы техники.

Отметим, предыдущей ночью, 30 июля, машина горела на улице Спортивной в поселке Тимирязево Славского района.