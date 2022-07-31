Фейерверк и лазерное шоу: Программа празднования Дня ВМФ в Балтийске

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В Балтийске в воскресенье, 31 июля, проходят мероприятия, посвященные празднованию Дня Военно-морского флота России.

Программа праздника:

10.45-11.50 - проведение военно-спортивного праздника. Демонстрация возможностей современного флота и его кораблей.

С 12.00 на площади Балтийской Славы работает выставка вооружения и военной техники дважды Краснознаменного Балтийского флота.

С 12.00 на вертолетной площадке праздничные мероприятия в честь Дня города, которые продлятся до 23.00. В программе: выступления творческих коллективов города и области, фестиваль ремесел, катание на лошадях, детский автодром, вернисажи художников.

С 19.00 до 22.00 на вертолетной площадке праздничная концертная программа и праздничный концерт творческих коллективов Калининградской области и города.

В 22.00 – лазерно-световое и флайборд-шоу в Калининградском морском канале в районе вертолетной площадки.

В 22.30 – праздничный фейерверк.