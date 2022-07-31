Эксперты рассчитали среднюю стоимость чашки кофе в Калининграде

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Среднюю стоимость чашки кофе в Калининградской области рассчитали эксперты Новгородстата. Для рейтинга они рассмотрели цены на кофе на Северо-Западе.

За основу брали кружку емкостью 200 граммов в кафе. При этом не уточняется, о каком именно кофе идет речь: эспрессо или же капучино.

В представленном рейтинге Калининградская область находится между Псковом и Вологдой со стоимостью чашки кофе в 70,66 руб.

Самый дорогой кофе, по мнению авторов рейтинга, наливают в Карелии - 130 руб.