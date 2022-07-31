Антон Алиханов рассказал о новой Морской доктрине РФ и транспортной доступности Калининградской области

Президент России Владимир Путин 31 июля подписал новую Морскую доктрину РФ, в ней говорится о транспортной доступности Калининградской области.

Как сообщает губернатор Антон Алиханов в своем телеграм-канале, в доктрине в качестве приоритета РФ отражена необходимость «создания в Санкт-Петербурге, Калининградской и Ленинградской областях благоприятных условий для развития морского транспорта, строительства конкурентоспособных судов морского, ледокольного и рыбопромыслового флотов как одного из ключевых элементов специализации на этом направлении».

Документ содержит пункт о развитии войск и системы базирования Балтийского флота, его способности гарантированно обеспечить защиту национальных интересов РФ в Балтийском море, а также обеспечение транспортной доступности Калининградской области за счет функционирования паромной линии в направлении портов Усть-Луга и Санкт-Петербург.