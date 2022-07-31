В Полесском районе в ДТП пострадали 6 человек

Серьезное ДТП в Полесском районе случилось в воскресенье, 31 июля. На 10-м километре автодороги Полесск — Большаково автомобиль BMW врезался в Mitsubishi. В результате пострадали шесть человек. Они получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших есть несовершеннолетний.

Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Отмечается, что водитель BMW не убедился в безопасности маневра при обгоне и совершил столкновение с движущимся по встречной полосе Mitsubishi.

Прокуратура взяла на контроль проверку, проводимую по факту ДТП.